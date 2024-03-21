Министр спорта возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В тройку также вошли глава Минкульта и министр промышленности и энергетики Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2024 года.
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