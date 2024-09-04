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«Показали значительную боевую эффективность»: представлен график поставок ВСУ немецких ЗРК IRIS-T SLM

«Показали значительную боевую эффективность»: представлен график поставок ВСУ немецких ЗРК IRIS-T SLM

Германия намерена передать в общей сложности 12 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM.Четыре единицы [системы] уже поставлены, ожидается, что еще две будут отправлены до конца года, а оставшиеся шесть будут доставлены позднее- пояснил источник изданию Reuters, называя ориентировочный график передачи ЗРК.

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