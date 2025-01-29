Лукьянов назвал Индию оптимальной страну для встречи Путина и Трампа

Политолог Федор Лукьянов проинформировал о том, что именно индийская территория станет наиболее благоприятным местом для того, чтобы провести встречу лидера Российской Федерации Владимира Путина и его коллеги из Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.
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