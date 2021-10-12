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Татьяна Плачкова: Необходимы срочные меры для сдерживания инфляции и роста цен на продукты

Значительно выросшая цена на газ отразится не только на тяжелой, но и на пищевой промышленности, что неминуемо приведет к росту цен на основные продукты питания.

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