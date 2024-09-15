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«Соответствующие решения»: каким будет лучший непрямой военный ответ Западу

«Соответствующие решения»: каким будет лучший непрямой военный ответ Западу

Россия как никогда раньше приблизилась к прямому военному столкновению с блоком НАТО. На удары ВСУ западными ракетами, наводимыми западными спутниками, по объектам в глубине «старой» территории нашей страны президент Путин пригрозил принять «соответствующие решения».

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