«Соответствующие решения»: каким будет лучший непрямой военный ответ Западу

Россия как никогда раньше приблизилась к прямому военному столкновению с блоком НАТО. На удары ВСУ западными ракетами, наводимыми западными спутниками, по объектам в глубине «старой» территории нашей страны президент Путин пригрозил принять «соответствующие решения».