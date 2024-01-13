Володин заявил, что США нужна война в Йемене, чтобы отвлечь внимание от неудач на Украине

Политик отметил, что Вашингтон совершил нападение на суверенное государствоПредседатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что США нарушили нормы международного права и наплевали на Устав ООН, напав на суверенное государство Йемен.
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