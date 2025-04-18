Прогноз погоды в Крыму на 18 апреля В Симферополе +22 и ясно В Севастополе +16 и ясноВ Евпатории +19 и ясноВ Черноморском +20 и ясноВ Джанкое +19 и ясноВ Ялте +17 и ясноВ Алуште +16 и ясноВ Керчи +16 и ясноВ Армянске +19 и ясноВ Красноперекопске +19 и ясноВ Бахчи.