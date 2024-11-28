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Росконгресс: США до 2049 года потратят $138 млрд на модернизацию ядерного оружия

Росконгресс: США до 2049 года потратят $138 млрд на модернизацию ядерного оружия

США до 2049 года запланировали потратить 138 млрд долларов на модернизацию ядерного оружия. Это фактически означает начало гонки вооружений, следует из доклада Росконгресса, с которым ознакомилось «РИА Новости».

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