Росконгресс: США до 2049 года потратят $138 млрд на модернизацию ядерного оружия

США до 2049 года запланировали потратить 138 млрд долларов на модернизацию ядерного оружия. Это фактически означает начало гонки вооружений, следует из доклада Росконгресса, с которым ознакомилось «РИА Новости».
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