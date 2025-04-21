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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дебур о «Далласе» после 1:5 в 1-м матче серии с «Колорадо»: «Лучшая наша игра за последние 3-4 недели. Соперник стал сильнее, чем год назад. Тогда у них не было Блэквуда»

«Старс» проиграли «Эвеланш» дома в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:5, 0-1).  Техасцы продлили свою неудачную серию.

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