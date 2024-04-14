Друг певца Кунгурова рассказал о пагубной привычке артиста

Юморист Александр Морозов поделился, что Кунгуров иногда мог пить «по-черному» В рамках программы «Ты не поверишь» на НТВ комик Александр Морозов поделился о пагубной привычке ушедшего певца Евгения Кунгурова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии