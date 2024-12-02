Гренки с яйцом, сметаной и сыром

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю приготовить сытные, очень вкусные, аппетитные гренки из батона, покрытые смесью яйца, сметаны и сыра.