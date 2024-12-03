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Может нашему государству пора перестать стесняться регулировать рынок?

Может нашему государству пора перестать стесняться регулировать рынок?

2024 год принёс арендатором жилья в России ужасные новости. Отмена льготной ипотеки, повышение ставок рефинансирования и начало учебного года совместно создали условия для катастрофического роста арендных ставок.

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