Может нашему государству пора перестать стесняться регулировать рынок?

2024 год принёс арендатором жилья в России ужасные новости. Отмена льготной ипотеки, повышение ставок рефинансирования и начало учебного года совместно создали условия для катастрофического роста арендных ставок.
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