В Steam вышел постапокалиптический экшен на выживание про зомби, который созда...

В Steam вышел постапокалиптический экшен на выживание про зомби, который создал один человек. Он получил высокий рейтингНезависимый разработчик с ником Tsukuyomi выпустил в Steam постапокалиптический экшен на выживание про зомби Night Raider, выполненный в олдскульном стиле и видом сверху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)