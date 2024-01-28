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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam вышел постапокалиптический экшен на выживание про зомби, который созда...

В Steam вышел постапокалиптический экшен на выживание про зомби, который созда...

В Steam вышел постапокалиптический экшен на выживание про зомби, который создал один человек. Он получил высокий рейтингНезависимый разработчик с ником Tsukuyomi выпустил в Steam постапокалиптический экшен на выживание про зомби Night Raider, выполненный в олдскульном стиле и видом сверху.

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