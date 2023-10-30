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Жители Самары примут участие во Всероссийском историческом диктанте

Жители Самары примут участие во Всероссийском историческом диктанте

Мероприятие пройдет 3 ноября, сообщает министерство культуры Самарской области.Так, желающие попробовать свои силы в знании истории смогут принять участие в диктанте, который состоится на площадке парка “Россия - Моя история”.

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