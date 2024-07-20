Шести участникам вооруженной хулиганки в клубе Приморья предъявлено обвинение

Следователи Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Приморскому краю предъявили обвинения шести участникам хулиганских действий, совершенных возле ночного клуба в селе Андреевка, сообщает PRIMPRESS.
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