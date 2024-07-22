Минобороны: расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции пехоты ВСУ в Харьковской области

Были уничтожены укрепленные позиции украинской армии Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» нанесли огонь по резервам украинской армии, уничтожив укрепленные позиции пехоты противника в Харьковской области.
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