РГО представило новую фотовыставку в Севастополе

На Приморском бульваре представили работы победителей крупного конкурса «Самая красивая страна».Кратер камчатского вулкана Горелый, Саяно-Шушенская ГЭС, монумент «Родина-мать зовёт».
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