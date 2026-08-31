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Вести Севастополь

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РГО представило новую фотовыставку в Севастополе

РГО представило новую фотовыставку в Севастополе

На Приморском бульваре представили работы победителей крупного конкурса «Самая красивая страна».Кратер камчатского вулкана Горелый, Саяно-Шушенская ГЭС, монумент «Родина-мать зовёт».

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