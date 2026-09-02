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Глава минфина США напомнил «кислым европейцам» о необходимости ладить со всеми

Глава минфина США напомнил «кислым европейцам» о необходимости ладить со всеми

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя участие главы Минфина России Антона Силуанова в мероприятиях G20, напомнил «кислым европейцам», что ладить нужно со всеми.

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