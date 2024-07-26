Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Правда" в туалете и запах овощных магазинов: Где заканчивается советская магия

"Правда" в туалете и запах овощных магазинов: Где заканчивается советская магия

Не угасают забавные попытки любителей лозунгов, как хорошо было в СССР ездить на уборку картошки – рассказать нам, что не в еде дело.

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Комментарии
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Александр Симаков
Вы  мыслите по-советски или по-нововоукраински? Кто Вам что должен-то? Идите и купите рябчиков, и кушайте на здоровье. В чём проблема-то?
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6 час.
Александр Симаков
А Вы что, таки до сих пор газетой подтираетесь? 😂
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6 час.
Александр Симаков
Это в каком же селе Вы двери на замок не закрывали? Что мешает Вам и сегодня собираться в праздники по 2-3 семьи? В чём в СССР уверенность-то была?  10-го и 25-го получка и аванс? Судя по профилою, Вам 54 года? ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ  ЗНАТЬ  про СССР, если к моменту его распада Вас только от мамкиной титьки отлучили? Что хорошего в том, что дети до ночи на улице, предоставленные самим себе. Это говорит о том, что в СССР родителям некогда было заниматься детьми, забота о хлебе насущном отнимало всё свободное время. Одно стояние в очередях чего стоило? Вас родители не таскали в очереди за маслом, потому что давали только 200 или триста (не помню точно) грамм в одни руки?
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6 час.

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