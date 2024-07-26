"Правда" в туалете и запах овощных магазинов: Где заканчивается советская магия

Александр Симаков

Это в каком же селе Вы двери на замок не закрывали? Что мешает Вам и сегодня собираться в праздники по 2-3 семьи? В чём в СССР уверенность-то была? 10-го и 25-го получка и аванс? Судя по профилою, Вам 54 года? ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ЗНАТЬ про СССР, если к моменту его распада Вас только от мамкиной титьки отлучили? Что хорошего в том, что дети до ночи на улице, предоставленные самим себе. Это говорит о том, что в СССР родителям некогда было заниматься детьми, забота о хлебе насущном отнимало всё свободное время. Одно стояние в очередях чего стоило? Вас родители не таскали в очереди за маслом, потому что давали только 200 или триста (не помню точно) грамм в одни руки?