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Татар-информ

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День мертвых знаний: ударим античностью по искусственному интеллекту

День мертвых знаний: ударим античностью по искусственному интеллекту

В последнее время начало учебного сезона все больше скатывается в абсурд и фикцию. Ученики приходят в школы, колледжи и университеты за тем, что завтра будет уже не нужно.

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