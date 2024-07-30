Эксперты выбрали место для бурения шахты к станции метро «Театральная»

Жители Петербурга с нетерпением ждут открытия еще одной станции метро — «Театральная». Она появится между станциями «Спасская» и строящейся «Горный институт», комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) опубликовал данные о расположении вертикальной шахты новой станции.