Эксперты выбрали место для бурения шахты к станции метро «Театральная»

Жители Петербурга с нетерпением ждут открытия еще одной станции метро — «Театральная». Она появится между станциями «Спасская» и строящейся «Горный институт», комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) опубликовал данные о расположении вертикальной шахты новой станции.
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