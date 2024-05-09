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«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в апреле

«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в апреле

В апреле Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки, объем инвестиций физлиц на Мосбирже вырос почти до 100 млрд рублей, а несколько десятков компаний объявили о планах проведения первичного размещения своих акций.

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