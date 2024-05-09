«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в апреле

В апреле Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки, объем инвестиций физлиц на Мосбирже вырос почти до 100 млрд рублей, а несколько десятков компаний объявили о планах проведения первичного размещения своих акций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии