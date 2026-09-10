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Более 800 бизнесменов из РФ и КНР собрались в Москве на форуме предпринимателей

Более 800 бизнесменов из РФ и КНР собрались в Москве на форуме предпринимателей

РЕН ТВ 10 сентября в Москве решают, какими будут мировая торговля и деловые отношения. В национальном центре "Россия" собрались более 800 бизнесменов двух стран.

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