Байден посчитал необходимым ужесточение контроля за оборотом оружия в США

Президент США Джо Байден на фоне ранее произошедших инцидентов со стрельбой в нескольких американских штатах 14 февраля заявил о необходимости принятия мер по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия на территории страны.
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