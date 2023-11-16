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Закон, порядок, государство

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Полиция Уссурийска разыскивает водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода

Полиция Уссурийска разыскивает водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода

Полиция Уссурийска разыскивает водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места ДТП. 25-летний парень погиб от полученных травм, сообщили ИА UssurMedia в пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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