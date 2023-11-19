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Логика еврейского посла. "Кто не верит моим фактам, тот не верит в Холокост"

Логика еврейского посла. "Кто не верит моим фактам, тот не верит в Холокост"

Эти американо-еврейские двойные стандарты, а, если сказать обычным человеческим языком, их ложь, ставшая делом привычным, труднопереносимы почти для всех.

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Комментарии
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Валерий Каулин
Еврейский фашизм отличается от других только тем, что прикрывается Холокостом. Никакой они не избранный народ! За много лет, прикрываясь Торой и Холокостом, превратились в таких же, как и их преследователи сто лет назад.
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Валерий Климов
Весь мир знает, что израильских заложников похитили агенты МОССАД для обоснования окончательного захвата Палестины. Но миром правят Ротшильды, поэтому все боятся даже думать так.
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14 час.
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Mikhail Stepanov
Яркий пример лживой еврейской политики!
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12 час.

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