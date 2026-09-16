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На Камчатке спасли ребенка с инородным телом в легком. Такой находки врачи не ожидали

На Камчатке спасли ребенка с инородным телом в легком. Такой находки врачи не ожидали

Малыша полтора месяца лечили от инфекции. Но причина болезни крылась в его легком. Все это время ребенок жил с инородным предметом, который уже начал врастать в слизистую.

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