В рамках ПМЮФ состоялась сессия «Актуальные вопросы разрешения споров с участием потребителей финансовых услуг»

Сессия «Актуальные вопросы разрешения споров с участием потребителей финансовых услуг», организованная Службой финансового уполномоченного, состоялась 19 мая в рамках ХIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
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