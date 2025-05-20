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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

В рамках ПМЮФ состоялась сессия «Актуальные вопросы разрешения споров с участием потребителей финансовых услуг»

В рамках ПМЮФ состоялась сессия «Актуальные вопросы разрешения споров с участием потребителей финансовых услуг»

Сессия «Актуальные вопросы разрешения споров с участием потребителей финансовых услуг», организованная Службой финансового уполномоченного, состоялась 19 мая в рамках ХIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

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