Песков оценил решение ЕСПЧ по Украине

В Москве кратко прокомментировали произошедшее, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что это очень запоздалый, однако похоже на проблеск здравого смысла.
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