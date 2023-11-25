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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федун о возведении крыши на стадионе «Спартака»: «Это вопрос денег. В свое время для меня это было очень дорого»

Федун о возведении крыши на стадионе «Спартака»: «Это вопрос денег. В свое время для меня это было очень дорого»

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что клуб рассматривает такую возможность.

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