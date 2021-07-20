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ВАДА блокировало участие в Олимпиаде российских спортсменов из базы московской лаборатории

ВАДА блокировало участие в Олимпиаде российских спортсменов из базы московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) старалось не допустить к участию в Олимпийских играх в Токио российских спортсменов, которые попали под подозрение в нарушении антидопинговых правил на основе данных из базы московской лаборатории (LIMS).

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