ВАДА блокировало участие в Олимпиаде российских спортсменов из базы московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) старалось не допустить к участию в Олимпийских играх в Токио российских спортсменов, которые попали под подозрение в нарушении антидопинговых правил на основе данных из базы московской лаборатории (LIMS).
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) старалось не допустить к участию в Олимпийских играх в Токио российских спортсменов, которые попали под подозрение в нарушении антидопинговых правил на основе данных из базы московской лаборатории (LIMS).
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