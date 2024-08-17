В Петрозаводске заменили уличные фонари на более мощные

Всего в этом году на пятнадцати улицах столицы Карелии должно стать светлее В Петрозаводске, на участке от Красноармейского моста до площади Гагарина завершилась модернизация наружного освещения, сообщила администрация столицы Карелии.
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