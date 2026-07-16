Минобороны России сообщило о точечных ударах по объектам военной промышленности в Киеве и Одесской области

Минобороны России подтвердило нанесение точечных ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, а также инфраструктуре портов в Одесской области в ходе ночных групповых атак 16 июля.
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