Председатель ПК ВСНП провел переговоры со спикером Национального конгресса Гондураса

Пекин, 7 декабря /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в четверг в Пекине провел переговоры со спикером Национального конгресса Гондураса Луисом Редондо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)