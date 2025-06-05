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Трамп заявил, что Маск сошел с ума

Трамп заявил, что Маск сошел с ума

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск, которого он ранее привлек к работе в правительственном агентстве по повышению эффективности (DOGE), утратил способность выполнять свои обязанности и, по словам главы государства, «сошёл с ума».

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