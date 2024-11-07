Toyota заменит коробки передач на Tacoma, но владельцы всё равно подают на нее в суд

Несколько месяцев назад Toyota выпустила бюллетень технического обслуживания для пикапа Tacoma 2024, пообещав заменить все коробки передач этой модели с застрявшим электромагнитным приводом контроля давления или приводом муфты гидротрансформатора, заблокированном в положении «выключено».