Далер Кузяев: «Задумываюсь о создании семьи. Дети — это круто» 

— У вас [с Андреем Мостовым] всегда был спор, кто главный душнила в российском футболе. Сейчас кто из вас душнила? Остался только он душнилой? Или ты душнилу перевез во Францию? — Сейчас однозначно я, потому что я дома сижу, так время провожу.
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