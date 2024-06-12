Далер Кузяев: «Задумываюсь о создании семьи. Дети — это круто» 

— У вас [с Андреем Мостовым] всегда был спор, кто главный душнила в российском футболе. Сейчас кто из вас душнила? Остался только он душнилой? Или ты душнилу перевез во Францию? — Сейчас однозначно я, потому что я дома сижу, так время провожу.