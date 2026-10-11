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Наука и Техника

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Практический взгляд на DeepSeek для перевода с китайского: сценарии, риски и разумные границы

Каждый, кто хотя бы раз пытался разобраться в инструкции к недорогой электронике или понять сообщение от китайского продавца, знает, как быстро обычный онлайн-переводчик превращает осмысленный текст в кашу.

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