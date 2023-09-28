Собянин: Новая школа с детским садом будет построена в Метрогородке

Школа с детсадом будет построена в районе МетрогородокМэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал жителям города, что запланировано строительство школы с детским садом в столичном районе Метрогородок и офисно-делового центра в поселении Сосенское.
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