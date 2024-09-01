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Царьград

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Агроном рассказала о главных правилах подготовки дачи к зиме в Сибири

Агроном рассказала о главных правилах подготовки дачи к зиме в Сибири

По словам эксперта, готовить участок к зиме нужно начинать уже в начале сентября.В Новосибирске кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала о правилах подготовки дачного участка к зиме.

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