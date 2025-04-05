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Чиновника Минобороны арестовали по подозрению в коррупции

Чиновника Минобороны арестовали по подозрению в коррупции

Чиновника Минобороны Юрия Кожевникова арестовали по обвинению в получении крупной взятки. СМИ со ссылкой на пресс-службу Савеловского райсуда Москвы называют Кожевникова начальником управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны.

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