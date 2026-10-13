ВТБ первым из российских банков получил статус цифрового депозитария

ВТБ получил официальный статус криптообменника. Банк прошёл все необходимые процедуры обозначенные законом «О цифровых валютах и цифровых правах», действующего с 1 сентября, согласно которому сделки с криптовалютой в России возможны только через посредников, включенных в реестры ЦБ.