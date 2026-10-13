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Вечерний Новосибирск

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ВТБ первым из российских банков получил статус цифрового депозитария

ВТБ первым из российских банков получил статус цифрового депозитария

ВТБ получил официальный статус криптообменника. Банк прошёл все необходимые процедуры обозначенные законом «О цифровых валютах и цифровых правах», действующего с 1 сентября, согласно которому сделки с криптовалютой в России возможны только через посредников, включенных в реестры ЦБ.

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