Волонтеры Победы поздравили жителей Донбасса с Днем воссоединения с Россией

В День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией, а также в канун Дня пожилого человека творческие бригады волонтеров организовали концертные программы для жителей, эвакуированных в наш регион из Донецкой и Луганской Народных Республик.