Грипп приводит к неврологическим расстройствам чаще, чем COVID-19

Ученые выяснили, что грипп повышает риск неврологических расстройств больше, чем ковид. В ходе исследования, проведенного при поддержке Американской академии неврологии, изучались данные 77 000 человек, госпитализированных с гриппом и COVID-19.
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