В каких районах наблюдается острая нехватка прокуроров

В Республике Молдова нехватка прокуроров – более 120 вакансий, большинство из них – на территориях. Самый большой кризис наблюдается в территориальных прокуратурах Унген, Кантемира, Новых Анен, Ниспорен и Хынчешт.
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