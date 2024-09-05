Динамично, но все равно тревожно: Производство астраханских яиц по-прежнему далеко от своих лучших показателей

Астраханское птицеводство продолжает развиваться, несмотря на имеющиеся проблемы. Примерно так в ходе своей вчерашней пресс-конференции сказал региональный министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев об одной из непростых отраслей местного АПК.
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