Колумбийские военные из десантно-штурмовой авиационной дивизии (Davaa) публично пожаловались на удручающее состояние парка вертолетов Ми-17, которое вызвано американской финансовой блокадой в отношении России, препятствующей ремонту машин.
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