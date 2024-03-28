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«Ответ получен отрицательный»: США предложили выкупить для ВСУ весь флот вертолетов Ми-17 у Колумбии «за круглую сумму»

«Ответ получен отрицательный»: США предложили выкупить для ВСУ весь флот вертолетов Ми-17 у Колумбии «за круглую сумму»

Колумбийские военные из десантно-штурмовой авиационной дивизии (Davaa) публично пожаловались на удручающее состояние парка вертолетов Ми-17, которое вызвано американской финансовой блокадой в отношении России, препятствующей ремонту машин.

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