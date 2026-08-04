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FiNE NEWS

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Дмитриев заявил, что миграционная система ЕС отражает только здравый смысл

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в социальной сети X выразил мнение, что миграционная система Европейского союза способна успешно отражать только здравый смысл.

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