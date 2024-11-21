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«Делимобиль» запускает собственную рекламную платформу

«Делимобиль» запускает собственную рекламную платформу

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд Делимобиль, крупнейший оператор каршеринга в России, начал продажу рекламы на автомобилях и в других медиаканалах компании, а также выделил направление монетизации собственного рекламного инвентаря в отдельное направление, сообщает пресс-служба компании.

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