Чемпион мира Терещенко назвал Ковальчука полезным игроком на уровне КХЛ

Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России, бывший нападающий "Ак Барса", "Салавата Юлаева" и "Динамо" Алексей Терещенко заявил, что 41-летний Илья Ковальчук должен продолжить карьеру в следующем сезоне.